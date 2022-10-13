İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi B Grubu dördüncü haftasında Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanacak AEK Larnaka-Fenerbahçe maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: AEK Arena

Hakemler: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik (Polonya)

AEK Larnaka: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo Ledes, Faraj, Mamas, Sanjurjo, Altman, Trickovski

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Lincoln Henrique, Alioski, Arda Güler, Rossi, Pedro​​​​​​​



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