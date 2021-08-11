AFAD, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı 12 köye elektrik verilemediğini bildirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bartın genelinde başlayan aşırı yağışlar sonucu sel ve heyelanın meydana geldiği Ulus ilçesine bağlı 12 köye elektrik verilemediğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 12.00 itibarıyla Sinop'taki aşırı yağışlar sonucu yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 hava aracı görevlendirildi.

Bartın'da başlayan aşırı yağış sonucu yaşanan sel ve heyelanın ardından Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan vatandaşı arama çalışmalarına destek için Ankara, Karabük, Sakarya ve Samsun AFAD il müdürlüklerinden 32 personel bölgeye sevk edildi.

Ulus ilçesine bağlı 12 köye de elektrik verilemiyor.



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