YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. AFAD Başkanı Sezer Kastamonu'da "Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor" etkinliğini ziyaret etti:

AFAD Başkanı Sezer Kastamonu'da "Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor" etkinliğini ziyaret etti:

28.05.2022 20:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu yıl tatbikat yılı, Türkiye'nin her yerinde tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 53 bin tatbikat yaptık"

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, "Bu yıl tatbikat yılı, Türkiye'nin her yerinde tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 53 bin tatbikat yaptık." dedi.

AFAD tarafından Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda düzenlenen "Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor" etkinliği kapsamında gönüllülerin resim, fotoğraf ve kompozisyonlarından oluşan sergiyi ziyaret eden Sezer, görevlilerden bilgi aldı.

Sezer, gazetecilere, yaklaşık bir yıldır süren hazırlığın ardından üniversiteler arası, gençler arası ve gönüllüler arası birtakım etkinliklerin yer aldığı çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinlik kapsamında üç gün süren yarışma düzenlediklerini anlatan Sezer, "Bu yıl tatbikat yılı, Türkiye'nin her yerinde tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 53 bin tatbikat yaptık. Bir taraftan da gençlerimize üniversitelerde, liselerde, gönüllülerimiz arasında afet farkındalık eğitimi vermeye başlıyoruz." diye konuştu.

Etkinlik hakkında bilgi veren Sezer, şunları kaydetti:

"Üniversiteler arasında bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımızın katkılarıyla yarışma programı düzenledik. 25 ilimizden 32 üniversitemiz var. Gençlerimiz için 5 parkurumuzdan oluşan doğada GPS ile arama kurtarmayı, tırmanışları içeren 5 parkurdan oluşan yarışmaları düzenliyoruz. Aynı zamanda liselerimiz arasında 7 bölgemizde illerimiz arasında kompozisyon, resim ve afet farkındalığını içeren yarışmalar düzenlendi. 650'ye yakın lise ve gönüllü öğrencilerimiz burada bulunuyor. Üniversiteleri ilk kez bu çerçevede bir araya getiriyoruz. İlk olmasına rağmen önemli katılım oldu. Akşam da iki güzide sanatçımız konser verecek. İnşallah gençlerimiz hem eğleniyor hem de eğitim alıyor."

Sezer, eğitimler bittikten sonra gönül rahatlığıyla 32 arama kurtarma birliğinin daha hazır olduğunu söyleyebileceklerine işaret ederek, gençlerin mezun olsalar bile bulundukları illerde etkinliklere kendileriyle devam edeceklerini kaydetti.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, önümüzdeki yıl daha geniş katılımlı bir yarışma organize edeceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Martta yağan kar babalar ve çocukları için eğlenceye dönüştüMartta yağan kar babalar ve çocukları için eğlenceye dönüştü
GÜNCELLEME - Şişli'de bir dairede 3 kişi ölü bulunduGÜNCELLEME - Şişli'de bir dairede 3 kişi ölü bulundu
Ankaraspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Çelik olduAnkaraspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Çelik oldu
Anahtar Kelimeler:
Kastamonu

Kastamonu Namaz Vakitleri 28 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:14
Sabah
05:09
Öğle
12:47
İkindi
16:46
Akşam
20:15
Yatsı
22:01
Kastamonu ECZANELER
Kastamonu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

“Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”

“Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”

Kıyafeti yüzünden kovuldu! “Deniz kabuğu sütyeni...”

Kıyafeti yüzünden kovuldu! “Deniz kabuğu sütyeni...”

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Dünyada ilk kez! “Herkes bana bakıyor ama...”

Dünyada ilk kez! “Herkes bana bakıyor ama...”

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.