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AFAD Başkanı Yunus Sezer, Artvin'de incelemelerde bulundu

28.10.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Artvin'de incelemelerde bulundu

ARTVİN (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Artvin'de bir dizi inceleme ve temasta bulundu.

Sezer, ilk olarak Arhavi ilçesinde 22 Temmuz'da Kapisre Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen sel felaketinin yaşandığı alana gitti.

Kapisre Deresi'nde DSİ 26. Bölge Müdürlüğünce yürütülen taşkın koruma çalışmalarını yerinde gözlemleyen Sezer, Arhavi Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, DSİ Bölge Müdürü Celal Tokalak ve AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı’ndan çalışmalara dair bildi aldı.

Sezer, Arhavi'deki temaslarının ardından Borçka ilçesine giderek Afet Acil Durum Yönetim Başkanlığınca yaptırılan afet konutlarını inceledi.

İnşaatı devam eden 44 konutun son durumuyla ilgili yetkililerle görüşen Sezer, daha sonra Artvin Valisi Yılmaz Doruk'u makamında ziyaret etti.

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