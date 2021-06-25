YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. AFAD: Deprem sonrası en büyüğü 2,6 olmak üzere 5 artçı deprem yaşandı

AFAD: Deprem sonrası en büyüğü 2,6 olmak üzere 5 artçı deprem yaşandı

25.06.2021 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD: Deprem sonrası en büyüğü 2,6 olmak üzere 5 artçı deprem yaşandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bingöl'de yaşanan 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası en büyüğü 2,6 olmak üzere 5 artçı deprem yaşandığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Bingöl Kiğı'da saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, yerin 15,51 kilometre derininde meydana gelen depremin, en yakın yerleşim birimi olan Kiğı ilçesi Aşağı Serinyer köyüne uzaklığının ise 2,28 kilometre olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deprem üssüne yakın il ve ilçelerle yapılan görüşmelerde an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmamaktadır. Deprem sonrası en büyüğü 2,6 olmak üzere 5 artçı deprem yaşanmıştır. Diyarbakır ve Erzurum il AFAD müdürlüklerimizden ekipler, destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"İlk buluşmada 'zenginim' diyen birinden kaçtım!""İlk buluşmada 'zenginim' diyen birinden kaçtım!"
Başkentte sağanak etkili olduBaşkentte sağanak etkili oldu
Anahtar Kelimeler:
deprem Bingöl

Ankara Namaz Vakitleri 25 Haziran Cuma

İmsak
03:18
Sabah
05:14
Öğle
12:56
İkindi
16:54
Akşam
20:28
Yatsı
22:15

Ankara Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Cuma

Cadde Tunus Eczanesi
Cankaya
Emre Eczanesi
Cankaya
Hacer Eczanesi
Cankaya
Leman Eczanesi
Cankaya
Mehtap Uysal Eczanesi
Cankaya
Yaşamkent Doğa Eczanesi
Cankaya
Yeni Bayramoğlu Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Recep öğretmen, sıcaktan bunalan öğrencilerini "su oyunu"yla serinletti

Recep öğretmen, sıcaktan bunalan öğrencilerini "su oyunu"yla serinletti

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

"TURKOVAC"ın Faz-3 kapsamında ilk uygulamasının yapıldığı gönüllülerden Hüseyin Polat, AA'ya konuştu:

"TURKOVAC"ın Faz-3 kapsamında ilk uygulamasının yapıldığı gönüllülerden Hüseyin Polat, AA'ya konuştu:

Turkcell'in yeni reklam yüzleri Melis Sezen ve Barış Arduç oldu

Turkcell'in yeni reklam yüzleri Melis Sezen ve Barış Arduç oldu

Kahramanmaraş'ta hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.