YURTHABER
  4. AFAD gönüllülerine eğitim verildi

AFAD gönüllülerine eğitim verildi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 11.01.2020 14:43 | Son Güncelleme

Diyarbakır AFAD tarafından gönüllülere Bağlar İlçe Halk Eğitim Merkezinde 3 gün boyunca ilk yardım eğitimi verilecek.Diyarbakır AFAD gönüllüleri Bağlar Halk Eğitim Merkezinde ilk yardım kursu açtı.

Diyarbakır AFAD tarafından gönüllülere Bağlar İlçe Halk Eğitim Merkezinde 3 gün boyunca ilk yardım eğitimi verilecek.
Diyarbakır AFAD gönüllüleri Bağlar Halk Eğitim Merkezinde ilk yardım kursu açtı. 3 gün sürecek olan kursa AFAD gönüllüleri katılacak. İlk yardım eğitimleri AFAD gönüllüsü Eğitmen Hülya Kuzu tarafından verilecek. AFAD Gönüllüsü Mehmet Turgut Tayuzak, AFAD öncesi kendilerini hazırlayıp donanımlı olduktan sonra hem kendilerine hem de çevrelerine faydalı olmak adına halk eğitim merkezine başvurduklarını söyledi. Tayuzak, “Birim kurs sorumlumuz Müdür Yardımcımız Mahmut Seyitoğlu katkılarıyla bize kurs açıldı. Burada ilk yardım bilgileri, hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanama, yaralanma, bilinç bozuklukları, kırık, çıkık, yanık, donma, zehirlenme, ısırma ve sokmalarda ilk yardım ile hasta ve yaralı taşıma teknikleri konusunda eğitim verildi emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMustafa Sandal hayatını yazdı...Defne Samyeli onu neden terk etti?Mustafa Sandal hayatını yazdı...Defne Samyeli onu neden terk etti?
DİSKİ, su zammı iddialarına açıklama getirdiDİSKİ, su zammı iddialarına açıklama getirdi
Diyarbekirspor’un yeni başkanı Turhan İlgi’den spor camiasına çağrıDiyarbekirspor’un yeni başkanı Turhan İlgi’den spor camiasına çağrı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Kayserispor-Fenerbahçe maçının hakemi oldu

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Lider Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Çan’da yöresel ürünler festivali

Çan’da yöresel ürünler festivali

Apartmanın 9. katından düşen bebek yaşamını yitirdi

Apartmanın 9. katından düşen bebek yaşamını yitirdi

Bilecik yine ilkleri Pazaryeri’nde yaşıyor

Bilecik yine ilkleri Pazaryeri’nde yaşıyor

Diyarbakır Namaz Vakitleri 11 Ocak Cumartesi

İmsak
06:02
Sabah
07:28
Öğle
12:32
İkindi
15:04
Akşam
17:25
Yatsı
18:46

İlginizi Çekebilir

Diyarbakırspor’da ikinci yarı alarmı

Diyarbakırspor’da ikinci yarı alarmı

Diyarbakır’da 2020 hedefi 5 milyon turist

Diyarbakır’da 2020 hedefi 5 milyon turist

Diyarbakırspor yeniden umut oldu

Diyarbakırspor yeniden umut oldu

Tıra çarparak alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı

Tıra çarparak alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı

Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bedii Öter atandı

Silvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bedii Öter atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.