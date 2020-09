AFAD gönüllülerine hafif arama kurtarma eğitimi verildi

AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü tarafından, AFAD Gönüllüsü Projesine katılan gönüllülere hafif arama kurtarma eğitimi verildi.

AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü eğitim binasında bir araya gelen AFAD gönüllülerine AFAD İl Müdürlüğü sivil savunma uzmanı Ali İhsan Aslan tarafından bilgilendirme yapıldı. Gönüllülere önce afet durumunda kullanılacak malzemeler tanıtıldı, daha sonra eğitim alanında arama kurtarma eğitimi verildi. Eğitimin ikinci gününde arama kurtarma teknisyenleri Mehmet Karaaslan ve Ahmet Keskin tarafından verilen hafif arama kurtarma eğitiminde tüm malzemeler gönüllüler tarafından denenerek kullanımı gösterildi. Malzemelerin tanıtımından sonra ekipler tarafından gönüllülere enkazda hafif arama-kurtarma, beton kırma ve delme, enkaz kaldırma eğitimleri verildi.

"Her zaman görev almaya hazırız"

Uzman eğitmenlerden önemli bilgiler edindiklerini kaydeden AFAD gönüllüsü Mehmet Turgut Tayuzak, "Eğitimde konusunda uzman hocalarımızdan, çok yararlı bilgiler edindik. AFAD gönüllüleri olarak her duruma hazırlıklı olmak, bilgili ve yararlı olmak için çabalıyoruz. Dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlar gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi içerisinde sadece topluma faydalı olmak arzusuyla toplum hizmeti çalışmalarına katkı sunmaya gönüllü olarak her zaman görev almaya hazırız" dedi.