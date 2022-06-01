YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. AFAD gönüllüsü üniversiteliler, zorlu görevlere eğitim ve tatbikatlarla hazırlanıyor

AFAD gönüllüsü üniversiteliler, zorlu görevlere eğitim ve tatbikatlarla hazırlanıyor

01.06.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta gönüllü üniversite öğrencileri, teorik ve pratik eğitimlerle depremde neler yapmaları gerektiğini öğreniyor

TUNAHAN AKGÜN - Kahramanmaraş'ta, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) "Gönüllülük Sistemi"ne katılan üniversiteliler, olası afet durumlarına eğitim ve tatbikatlarla hazırlanıyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Kahramanmaraş'ta "AFAD Gönüllülük Sistemi"ne üye olan üniversitelilere hem teorik hem de uygulamalı eğitimler veriliyor.

Doğal afetlerin yanı sıra acil durumlarda da can kurtarmak üzere eğitim alan gönüllüler, haftanın belirli günlerinde kentin çeşitli noktalarındaki eğitim ve uygulama merkezlerindeki çalışmalara katlıyor.

AFAD personelinden gruplar halinde teorik ve pratik bilgiler alan gönüllüler, daha sonra öğrendiklerini belli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikatlarla uygulamalı olarak pekiştirme fırsatı buluyor.

Bir yandan okullarına devam ederken, bir yandan da AFAD'ın deneyimli personellerinden mesleğin inceliklerini öğrenen öğrenciler, şimdiden gelecekte yapacakları zorlu görevlere hazırlanıyor.

Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürü Aslan Mehmet Coşkun, AA muhabirine, Kahramanmaraş'ta afet gönüllülüğü kapsamında tüm çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Coşkun, Kahramanmaraş'ın deprem riski bulunan bir il olduğunu hatırlatarak, herhangi bir afet durumunda gönüllülerin mahalle, sokak, ev, sınıf ve bulundukları ortamlarda önemli görevler üstleneceğini aktardı.

Gönüllüleri hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle afetlere hazır duruma getirdiklerini anlatan Coşkun, şunları kaydetti:

"Kentimizde üniversite eğitimini sürdüren öğrencilerimiz, bizim için güçlü bir kaynak. Öğrencilerimiz olası bir depremde hem yurt hem de evlerde kalıyorlarsa arkadaşlarını yönlendirecek, yardımcı ve destek olacak. Bununla birlikte büyük bir afette bizlerin barınma, yardım dağıtımı gibi birçok konuda destekçimiz olacak. Öncelikle biz çalışmalara, temel afet bilinci eğitimiyle ile başlıyoruz. Daha sonra psikososyal eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Teorik olarak arazide yön bulma, insani yardım nasıl gerçekleştirilir, çadır nasıl kurulur gibi eğitimler veriyoruz. Arama kurtarma eğitiminde ise gönüllülerimize kullandığımız ekipmanları tanıtıyoruz. Bu ekipmanların nasıl kullanılacağı ve nerelerde kullanılacağını gösteriyoruz. Katılımcılarımıza enkaz modeli üzerinde nereler risklidir, bir enkaza nasıl yaklaşmaları gerekiyor, bir enkazda yaralı gördüklerinde nasıl ilk yardım yapmaları gerektiğine yönelik eğitim veriyoruz. Bu eğitimleri tamamladıklarında ise bir uygulama tatbikatıyla destek afet gönüllülerimizi olası bir afette ekiplerimize destek verecek şekil ve donanımda hazırlamış oluyoruz."

- Öğrenciler de eğitimlerden memnun

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü öğrencisi Salih Yenipınar da yaşanabilecek afet durumlarına karşı hazırlanmak amacıyla eğitimlere katıldığını belirtti.

AFAD'ta aldığı eğitimlerin kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Yenipınar, "AFAD'ın deprem, yangın, ilkyardım eğitimlerinin olduğunu görünce bu konularda eğitim almak için buraya geldim. Üniversiteye geliyoruz tabi eğitim hayatı. Oradan sonra AFAD'a geliyoruz. Bu da bizim için çok önemli. Can güvenliği her şeyden önce geliyor. Okuldan buraya geliyoruz. Herkesin bu tarz etkinliklere katılması ve öğrenmesi lazım. Şu anda öğrenmemek ayıp. Bilmiyorum diye hiçbir şey yapmamak lazım . Sokakta bile her şey olabiliyor." dedi.

Öğrencilerden 4 çocuk annesi Zehra Tufan, Elazığ'da yaşanan depremi Kahramanmaraş'ta hissettiklerini ve deprem anında ne yapacaklarını bilemedikleri için AFAD gönüllüsü olmaya karar verdiğini anlatarak, "Okuldan çıkıyorum buraya geliyorum. Evde 4 çocuğum var arda kalan zamanlarda buraya gelip ilk yardım, deprem, sel, yangın gibi konularda eğitim almak benim için çok önemli. Hayatıma çok şey katacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Bilgisayar Teknolojisi Bölümü öğrencilerinden Rauf Kürşat Maraşlıoğlu, zor zamanlarda insanlara yardımcı olabilmek adına eğitimlere katıldığını dile getirdi.

Derslerinden arda kalan zamanlarda eğitim ve tatbikatlara katıldığını anlatan Maraşlıoğlu, şöyle konuştu:

"Çeşitli zorlu eğitimlerden geçerek insanların zor zamanlarında yanlarında olmayı amaçlıyoruz. AFAD gönüllü olmak en başında bilinçli olmayı gerektiriyor. Bilinçten sonra en büyük etken empati. İnsanların yaşadığı depremleri biz de hissederek onlara yardımcı olmamız gerektiğini öğreniyoruz. Bazen vakit ayırıyoruz bazen de vaktimizi buna harcıyoruz. Derslerimin olmadığı zamanlarda geldiğim oluyor derslerimin olduğu vakitlerde özellikle bilinçlenmek için vakit ayırıyorum."

Öğrencilerden Saadet Ceylan, AFAD bünyesinde verilen eğitimler sonucunda afet bilinci kazandıklarını ve tatbikat ve eğitimlere herkesin katılması gerektiğini söyledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, Kahramanmaraş'ta partililerle buluştu:
Solhan İlçe Emniyet Müdürü Koç son yolculuğuna uğurlandıSolhan İlçe Emniyet Müdürü Koç son yolculuğuna uğurlandı
Karabük'te kaza yaparak savrulan aracın çarptığı yaya öldüKarabük'te kaza yaparak savrulan aracın çarptığı yaya öldü
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 1 Haziran Çarşamba

İmsak
03:22
Sabah
05:06
Öğle
12:35
İkindi
16:27
Akşam
19:54
Yatsı
21:31
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Babası ‘klas ol’ dedi! Kendisine seks yasağı getirdi

Babası ‘klas ol’ dedi! Kendisine seks yasağı getirdi

Rekortmen oldu! İnsan yaşıyla 154’e bastı

Rekortmen oldu! İnsan yaşıyla 154’e bastı

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Eski Mısır ve Romalıların sağlık sırrı! Her hali şifa dağıtıyor

Eski Mısır ve Romalıların sağlık sırrı! Her hali şifa dağıtıyor

Adeta saatli bomba! Kendinizi zehirlemekten vazgeçin

Adeta saatli bomba! Kendinizi zehirlemekten vazgeçin

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.