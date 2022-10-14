AFAD, maden ocağındaki patlama nedeniyle Amasra'ya takviye ekip gönderdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Amasra Taşkömürü İşletmesi'ndeki patlama üzerine bölgeye takviye ekip yönlendirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Amasra Taşkömürü İşletmesi'nde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

