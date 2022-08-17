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AFAD, Muş'ta hidroelektrik santralinde çıkan yangında can kaybı ve yaralı bulunmadığını bildirdi

17.08.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD, Muş'ta hidroelektrik santralinde çıkan yangında can kaybı ve yaralı bulunmadığını bildirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muş'taki Alpaslan-1 Barajı HES'te çıkan yangında can kaybı ve yaralı bulunmadığını belirtti.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Muş'un Varto ve Bulanık ilçelerinde yer alan Alpaslan-1 Barajı HES'te çıkan yangın nedeniyle bölgeye AFAD ve Orman Genel Müdürlüğünden toplam 52 personel ve 15 köpüklü arazöz sevk edildiği ifade edildi.

Açıklamada, olayda can kaybı ve yaralı bulunmadığı, gelişmelerin takip edildiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Muş afet ve acil durum yönetimi başkanlığı

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