AFAD, Muş'ta hidroelektrik santralinde çıkan yangında can kaybı ve yaralı bulunmadığını bildirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muş'taki Alpaslan-1 Barajı HES'te çıkan yangında can kaybı ve yaralı bulunmadığını belirtti.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Muş'un Varto ve Bulanık ilçelerinde yer alan Alpaslan-1 Barajı HES'te çıkan yangın nedeniyle bölgeye AFAD ve Orman Genel Müdürlüğünden toplam 52 personel ve 15 köpüklü arazöz sevk edildiği ifade edildi.
Açıklamada, olayda can kaybı ve yaralı bulunmadığı, gelişmelerin takip edildiği kaydedildi.
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