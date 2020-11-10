AFAD'dan afetzedeler için bilgilendirme broşürü

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afetzedeler için nakdi yardım ve hasar tespiti konularına ilişkin bilgilendirme broşürü hazırladı.

AFAD'ın internet sitesinde yayımlanan "Afetzedeler için 7269 sayılı kanun kapsamında soru ve cevaplar" başlıklı broşürde, İzmir'deki deprem sonrası yürütülen hasar tespit çalışmalarına ve nakdi yardıma ilişkin bilgilere yer verildi.

Broşürde depremzedeler için yapılacak nakdi yardımların şu şekilde olacağı ifade edildi:

- Ağır hasarlı tespit edilen konutlarda ikamet eden ev sahiplerine 13 bin lira, kiracı olanlara ise 5 bin lira karşılıksız para yardımı.

- Binası yıkıldığından ya da yıkılacağından dolayı eşyasını tahliye edemeyecek afetzede vatandaşlara 30 bin lira karşılıksız para yardımı.

- Orta hasarlı tespit edilen konutlarda ikamet eden ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılara ise 2 bin 500 lira yardım.

- Tüzel kişiliği olmayan iş yeri sahiplerine ve kiracılarına tek sefere mahsus olmak üzere 2 bin 500 lira yardım.

Broşürde, hasar tespit çalışmalarına ilişkin şu bilgilere yer verildi: