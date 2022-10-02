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AFAD'ın alzheimer ve demansa yönelik projesine Türkiye Ulusal Ajansından hibe desteği

02.10.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD Eskişehir İl Müdürü Recep Bayar: - "Proje ile birlikte alzheimer, demans hastalığı bulunan bireylerin destek ağındaki aile bireyleri, bakıcıları ve arama kurtarma personelinin çapraz bilgi ve becerilerini geliştirerek güvenli yaşamı tesis etmek üzere özel teknik ve metodoloji ile hazırlanan eğitim içerikleri oluşturulması amaçlanmaktadır"

AFAD'ın alzheimer ve demansa yönelik projesine Türkiye Ulusal Ajansından hibe desteği

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Recep Bayar, afet ve acil durumlarda demanslı kişilere özgü, alanında ilk olma özelliği taşıyan "Aklımızdasınız" projesinin Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe almaya layık görüldüğünü söyledi.

Afetlere ve Acil Durumlara karşı dirençli bir toplum oluşturmak ve özel ihtiyaçlı kişilere pozitif ayrımcılık yaparak hizmet sunabilmek hedefiyle yola çıkan Eskişehir AFAD, ulusal ve uluslararası alanda yaptığı ortak çalışma ve projeler ile yenilikçi, uygun teknik ve metodolojiler kullanılarak hazırlanan görsel ve dijital eğitim içerikleri hazırlamaya devam ediyor.

Bayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aklımızdasınız" projesinin, arama ve kurtarma elemanları ile acil durum personellerinin alzheimer ve demanslı kişilerin kayıp vakalarıyla ilgili bilgi ve becerileri kazanımlarını sağlayacak dijital içeriklerin geliştirilmesini konu aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Proje ile birlikte alzheimer, demans hastalığı bulunan bireylerin destek ağındaki aile bireyleri, bakıcıları ve arama kurtarma personelinin çapraz bilgi ve becerilerini geliştirerek güvenli yaşamı tesis etmek üzere özel teknik ve metodoloji ile hazırlanan eğitim içerikleri oluşturulması amaçlanmaktadır. Koordinatörlüğünü Eskişehir AFAD'ın yapacağı projede yerelde Türkiye Alzheimer Derneği, Asystee Eğitim Yazılım ve Danışmanlık Limited Şirketi ile ulus ötesinde İspanya, Almanya, İrlanda, Slovenya ve Macaristan'dan alanında uzman kuruluş ve STK'ların ortaklığı ile çalışmalar başlayacaktır. Proje sonuçları ve dijital içerikler, ülkemizde ve ortak ülkelerdeki ilgili kuruluşlara eğitimler ve çalıştaylar vasıtasıyla yaygınlaştırılacaktır."

- "Özel gereksinimli bireyler için proje"

İl Müdürü Bayar, Eskişehir AFAD'ın 2018 yılında tamamlanan görme, fiziksel ve işitme engelli bireylerin afetler öncesi, sırası ve sonrasındaki doğru hareket tarzını öğretme içerikli hazırlamış olduğu "Afetlere Karşı Engelleri Birlikte Aşalım" adlı Erasmus+ projesi Avrupa Komisyonu tarafından "İyi Uygulama Örneği" ve "Başarı hikayesine sahip proje" ödülü ile Türkiye Engelsiz Bilişim Platformunca "Engelsiz bilişim kamu hizmeti" alanında ödüle layık görüldüğünü proje sonuçlarından faydalanan kişi sayısının ise 200 bine ulaştığını kaydetti.

-"Özel eğitim metodolojisi ile afet eğitim içerikleri hazırlanıyor"

Afet ve acil durumlar ile göç hareketleri sonrasında oluşturulacak olan geçici barınma merkezlerinde hayatlarını sürdürmek zorunda kalan özel gereksinimli bireylerin kendi kendilerine yetebilecek düzeyde yaşamlarını sürdürmelerini sağlayacak, evrensel erişilebilirlik ve güvenlik standartlarını içeren barınma çözümlerinin geliştirildiği Erasmus+ projesi olan "Erişebiliyorsam güvendeyim" projesinin ise 2020 yılı itibarı ile başarıyla tamamlanmış ve Avrupa Komisyonu tarafından "İyi uygulama örneği" ödülüne layık görüldüğünü anlatan Bayar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geliştirilen barınma çözümleri, başta deprem olmak üzere afetler sonrası geçici barınma planlamalarına model olmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından gündeme alınmıştır. 2022 yılı itibarıyla devam etmekte olan yetişkin eğitimi ve mesleki eğitim alanlarında iki ayrı AB projesinden 'Öğreniyorum ve sınırlarımı aşıyorum' adlı proje ile otizmli ve zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin afet ve acil durumlar karşısında doğru davranış şekillerini öğrenmelerine yönelik özel eğitim metodolojisi ile afet eğitim içerikleri hazırlanmaktadır. 'Hayata birlikte tutunalım' adlı proje ile de başta SMA hastaları olmak üzere yaşamsal fonksiyonlarını tıbbi cihazlara ve yatağa bağlı olarak devam ettiren bireylere yönelik olarak afet ve acil durumlarda müdahale personelince doğru müdahale ve tahliye yöntemlerinin belirlenmesi, yaşam alanlarının güvenli hale getirilmesi ile barınma standartlarının belirlenmesine yönelik eğitim materyalleri üretilme çalışmaları tüm hızıyla devam etmekte olup son aşamaya gelinmiştir."

Bayar, afetlere ve acil durumlara karşı dirençli bir toplum oluşturmak ve özel gereksinimli bireylere pozitif ayrımcılık yaparak hizmet sunabilmek hedefinden yola çıkan Eskişehir AFAD'ın, ulusal ve ulus ötesinde yaptığı ortak çalışma ve projeler ile yenilikçi, uygun teknik ve metodolojiler kullanılarak hazırlanan görsel ve dijital eğitim içerikleri hazırlamaya devam ettiğini bildirdi.

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