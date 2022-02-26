AFAD'ın insani yardım çalışmalarını yürüten öncü ekibi Ukrayna'ya ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), öncü ekibin Ukrayna'ya ulaştığını ve insani yardım çalışmalarına başladığını bildirdi.

AFAD Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Öncü ekibimiz Ukrayna'ya ulaştı ve insani yardım çalışmalarına başladı. Ukrayna halkının acil ihtiyaçları için hazırlanan 1536 gıda kolisi, 240 aile çadırı, 200 yatak, 1680 battaniye ve 18 genel maksat çadırı içeren insani yardım konvoyumuz da Ukrayna yolunda." ifadeleri kullanıldı.

