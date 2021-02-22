AFAD’tan Melikgazi personeline afet eğitimi

Melikgazi Belediyesi personeli toplumdaki afet bilincini artırmaya yönelik çalışmalar yürüten İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) uzmanlarınca gerçekleştirilen afet eğitimine katıldı.

Konuyla alakalı açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Belediyemizde AFAD tarafından gerçekleştirilen ve toplumda afet kültürü oluşturmayı amaçlayan afet farkındalık eğitimi düzenledik. Gruplar halinde 4 gün süren eğitim programında bölgede gerçekleşebilecek muhtemel afetler öncesinde alınabilecek tedbirler, afet esnasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken temel hususlar personele hatırlatıldı. Katılan personele depremin zarar verici etkilerinden korunma yolları, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler, yangınlara ilk müdahale konusunda bilgiler verildi. Deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri dinleyen personel, ev ve işyerlerinde alınması gereken önlemler hakkında bilgilendi. Maalesef doğal afetlerin önüne geçmemiz mümkün olmuyor. Ancak aldığımız önlemler ne kadar iyi olursa ortaya çıkacak zararı o kadar azaltma şansına sahibiz. Amacımız özellikle depremler konusunda toplumsal bilinci geliştirmek ve başta personelimiz olmak üzere tüm hemşehrilerimizi hayat kurtaracak bilgiyle donatmaktır." dedi.

