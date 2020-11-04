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Afet bölgesinin hayat kurtaran UMKE "çantaları"

İZMİR HABERLERİ  | 04.11.2020 17:19 | Son Güncelleme

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalara ilk ulaşan UMKE ekipleri, termal battaniyeden, oksijen tüpüne pek çok sağlık ekipmanının olduğu çantalarıyla enkaz altında hayat kurtarıyor - UMKE görevlisi Mehmet Bayrak: - "Amacımız enkaz altından kurtulanın başka sorun yaşamaması"

İZMİR (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ilk andan itibaren enkazların bulunduğu Bayraklı ilçesine gelen Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) 40 kilogram ağırlığındaki çantalarda taşıdıkları medikal malzemelerle yaralılara yaşam desteği sağlıyor.

Oksijen tüpü, boyunluk gibi birçok medikal cihazı barındıran ve adeta küçük bir ambulansı andıran çanta, UMKE aracıyla afet bölgesine ulaşan ekibin, 72 saat dış yardım olmadan sağlık müdahalesi yapmasına imkan sağlıyor.

Enkaz altından çıkarılanların vücut ısılarını korumalarını sağlayan alüminyum battaniyeler ise çantadaki en dikkat çekici malzemeyi oluşturuyor.

- "Battaniye vücut ısısını dengelemek için"

UMKE görevlisi Selçukhan Aksu, AA muhabirine, ekipten herkesin gönüllü sağlık personeli olduğunu belirtti. Çantanın yanı sıra sedye olarak bir sırt tahtası da kullandıklarını anlatan Aksu, malzemelerin görevleri yerine getirmeleri için kritik öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Enkazdan çıkarılanlara hızlı şekilde serum desteği sağladıklarını anlatan Aksu, "Boyunluk takıp, oksijen desteği verdikten sonra sırt tahtamıza alarak olay yerinden uzaklaştırıyoruz. Bir de enkaz altından çıkanlara termal battaniye sarıyoruz. Bu, vücut ısısını dengelemek için kullandığımız bir örtü. Eğer soğuk bir alandaysak çift taraflı kullanım imkanı da var. Hastayı termal battaniyeye sarıp çıkarıyoruz." diye konuştu.

Aksu, 40 kilogramlık çantada yaralanmalara karşı her türlü donanım olduğunu, UMKE araçlarıyla olağanüstü durumlarda 72 saat dış müdahale olmadan gerekli yardımları yapabildiklerini de dile getirdi.

Depremin "mucizeleri" olarak adlandırılan Ayda ve Elif'i kurtardıktan sonra da termal battaniyeye sardıklarını hatırlatan Aksu, "Çıkarttığımız saatler hava sıcaklığının değişik olduğu saatlerdi. Ayda'ya müdahaleyi yaptıktan sonra damar yolunu açtık. Sonra boynunu sabitleyip sırt tahtasıyla dışarıya çıkarttık." dedi.

- "Amacımız kurtulanın başka sorun yaşamaması"

UMKE görevlisi Mehmet Bayrak da enkaz alanına ilk ulaştıklarında arama kurtarma ekiplerinin canlıya ulaşmasıyla enkaza girdiklerini anlattı.

Yaralıya ulaşır ulaşmaz ilk olarak damar yolu açtıklarını dile getiren Bayrak, "Amacımız enkaz altından kurtulanın başka sorun yaşamaması. Hastayı gördüğümüz andan itibaren tıbbi desteği başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

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