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Afet eğitimi alan kişi sayısı 26 milyonu geçti

22.09.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afet eğitimi alan kişi sayısı 26 milyonu geçti

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), bu yıl içerisinde 26 milyon 300 bin kişiye afet eğitimi verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamındaki afet eğitimlerine devam ediliyor. Eğitimler, illerde vali, ilçelerde kaymakamların koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerle iş birliği içerisinde yürütülüyor.

AFAD tarafından sel, deprem, yangın gibi olası afet durumlarına ilişkin bu yıl içerisinde 26 milyon 300 bin kişiye afet eğitimi verildi.

Sosyal medyada da ilgi gören eğitim içerikli afet videoları, 12 milyon 643 bin 826 kez izlendi. Videolara, "afad.gov.tr" ile "hazirol.gov.tr" adreslerinden erişilebiliyor.

Ayrıca özel hazırlanan "Afet Farkındalık El Kitabı", afet oyunu, boyama kitabı ve yap-boz oyunları da çocuklara dağıtılıyor.

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