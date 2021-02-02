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Afet nedeniyle mezarda oluşan hasarlar gideriliyor

02.02.2021 16:22 | Son Güncelleme:
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Sarıgöl ilçesi Selimiye Mahalle Mezarlığında, geçtiğimiz ekim ayında meydana gelen sel felaketi ve mezarlığın içerisindeki fay hattı nedeniyle hasarlar oluştu.

Sarıgöl ilçesi Selimiye Mahalle Mezarlığında, geçtiğimiz ekim ayında meydana gelen sel felaketi ve mezarlığın içerisindeki fay hattı nedeniyle hasarlar oluştu. Sel sularının çekilmesiyle birlikte mezarlıkta çalışmalara başlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesi, sel nedeniyle yıkılan çevre duvarını yeniliyor, fay hattı nedeniyle oluşan göçükleri onarıyor.
Geçtiğimiz Ekim ayında yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle oluşan sel felaketinden Sarıgöl ilçesi Selimiye Mahalle Mezarlığı da etkilendi. Sel nedeniyle mezarlığın çevre duvarı yıkılırken, mezarlık içerisinden geçen fay hattı nedeniyle de göçükler oluştu. Suların çekilmesiyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesi mevcut mezarlıkta çalışmalara başladı. İlk olarak fay hattı nedeniyle oluşan göçükleri onaran ekipler, daha sonra ise çevre duvarında yenileme çalışmasına başladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçaslan; Selimiye Mahalle Muhtarı Ercan Çınar ile birlikte mezarlıkta yürütülen çalışmaları inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi verdi
Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçaslan, “Geçtiğimiz Ekim ayında şiddetli yağışlar sonrası oluşan sel dolayısıyla mezarlığımızın duvarı yıkılmış, fay hattı geçen bölümlerde göçükler oluşmuştu. Mezarlık kullanılamaz hale gelmişti. Suların çekilmesiyle birlikte, Sarıgöl Belediyesi iş birliği içerisinde mezarlıkta çalışmalara başladık. Bu anlamda mezarlık duvarının yenilenmesine başladık. Fay hattı nedeniyle göçüğün olduğu bölümde dolgu çalışması yaptık. Önümüzdeki günlerde çitle çevirmek suretiyle de mezarlığı daha sağlıklı bir hale getirmeye çalışacağız” dedi.

“Hızlı bir şekilde çalışmalara başladık”
Afet nedeniyle mezarda oluşan hasarların giderildiğini belirten Selimiye Mahalle Muhtarı Ercan Çınar ise, “Hızlı bir şekilde çalışmalara başladık. İnşallah en kısa zamanda hasarları onaracağız. Sayın Cengiz başkanımıza ve Necati başkanımıza bu konuda çok teşekkür ederim” dedi.

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