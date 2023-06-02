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Afetten etkilenen Sakarcalık’ta öğrenciler, oyun otobüsüyle doyasıya eğlendi

02.06.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye de sel ve fırtına afetinden etkilenen Sakarcalık köyündeki öğrenciler, oyun otobüsüyle doyasıya eğlendi.

Afetten etkilenen Sakarcalık’ta öğrenciler, oyun otobüsüyle doyasıya eğlendi

Osmaniye Belediyesi tarafından çocuklara özel hazırlanan çocuk oyun otobüsü öğrencilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Her yaş grubu çocukların oynayabileceği oyuncakları içerisinde barındıran otobüste çocuklara usta öğreticiler de eşlik ediyor. Usta öğreticiler gözetiminde çocuklar hem öğreniyor hem de çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli zaman geçiriyor. Çocuk oyun otobüsünün son durağı bu kez geçtiğimiz günlerde yaşanan fırtına ve sel felaketinde olumsuz etkilenen Sakarcalık köyü ilkokulu oldu. Ekili alanlarda ve yerleşim alanlarında maddi zarar oluşturan, ilkokul bahçesi ve köy genelinde ağaçların yıkıldığı afetin olumsuz etkilerini çocuklar üzerinden atmak, moral ve motivasyonlarını yüksek tutmalarını sağlamak maksatlı düzenlenen etkinliklerde öğrenciler doyasıya eğlendi. Çocuk oyun otobüsünün içerisinde resim yapma, boyama ve çeşitli etkinlikler yapan öğrenciler, Osmaniye Belediyesi’ne teşekkür etti.

Çocuk oyun otobüsünün köylerine gelerek öğrencilere büyük moral verdiğini belirten öğretmen ve veliler ise, üst üste yaşanan felaketlerin çocuklardaki etkilerini üzerlerinden atmak için verilen desteğe teşekkür etti.

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