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Afetzedelere adli yardımın sağlanacağı tır, Türkiye Barolar Birliğine teslim edildi

AA AA
19.04.2024 15:06
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından depremden etkilenenlere adli yardım ulaştırması için hazırlanan tır, Adana'da düzenlenen törenle Türkiye Barolar Birliğine (TTB) verildi.

UNICEF tarafından "Depremden Etkilenen Çocuklar ve Bakım Verenleri için Hukuki Güçlendirme, Yardım ve Koruma Programı (LEAP)" kapsamında deprem bölgelerine gönderilmek üzere hazırlanan "YASA" adlı yardım tırının teslimi için Adana Adliyesi önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan TBB Başkanı Erinç Sağkan ise projenin, depremden etkilenen çocuklara ve bakım verenlere hukuki yardım ve destekte bulunulması için başlatıldığını söyledi.

Adli yardımın insanların ayağına götürüleceğini dile getiren Sağkan, "Tırda, 2 meslektaşımızın doğrudan çocuklarla ve bakım verenlerle görüşebileceği odalar, toplantı odası, bilgisayarlar, televizyonlar, yardımcı personelleri için ayrılan alanlar, duşa kabinler ve engelleri rampalarına kadar her şey düşünülmüş." diye konuştu.

Sağkan, aracın, avukatların depremzedelere doğrudan ulaşmasını sağlayacağını belirterek, "Bugün aslında çocukların adalete erişiminin sağlanması bakımından bir araç teslim alıyoruz." dedi.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi de katılımcılara teşekkür ederek, "Türkiye'de en hassas durumda olan kişilere ve erişilmesi zor olan çocuklara adli yardım sağlayacak olan ilk tırımızı teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından tır, TBB'ye teslim edildi.

Törene, baro başkanları ve avukatlar da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Barolar Birliği UNICEF tören deprem bölgesi

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