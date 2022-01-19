YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Afgan çocuğa "nefes" olmak için tehlikeye atılan kahraman itfaiyeci yaşadıklarını anlattı

Afgan çocuğa "nefes" olmak için tehlikeye atılan kahraman itfaiyeci yaşadıklarını anlattı

19.01.2022 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da yangından etkilenen baygın haldeki çocuğa gaz maskesini verdikten sonra kalp krizi geçiren itfaiyeci Yücel Küçük: - "Gaz maskemi verdiğim için hiç pişman olmadım. Aynı durum yine olsa, yine maskemi çıkarır veririm"

Erzurum'da 17 Aralık'ta bir evde çıkan yangına müdahale ederken baygın haldeki Afgan kız çocuğuna gaz maskesini verdikten sonra dumandan etkilenen ve kalp krizi geçiren itfaiyeci Yücel Küçük'ün tedavisi devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde iki gün yoğun bakımda tedavi gördükten sonra anjiyo olan ve normal servis odasına alınan Küçük, yaşadıklarını anlattı.

Kahraman itfaiyeci Küçük, AA muhabirine, evde çıkan yangında bir ailenin mahsur kaldığı ihbarı üzerine ekip arkadaşlarıyla olay yerine gittiklerini söyledi.

İhbar adresine ulaştıktan sonra ailenin ev içinde olduğunu tespit ettiklerini anlatan Küçük, "İçeriye giriş yaptık, içeridekiler dumandan etkilenmiş, bilinçleri kapalıydı. O anki refleks ile vicdanen gaz maskemi çıkarıp baygın haldeki durumu kötü olan kız çocuğuna verdim. Ev içinde gaz maskemi verdiğim için dumana maruz kaldım ve dumandan çok etkilendim." dedi.

Küçük, daha önceden bir rahatsızlığının olmadığını belirterek, yangına müdahale sonrası kendini iyi hissetmediğini ve sağlık durumunun kötüye gittiğini aktardı.

Hastaneye kaldırıldığında kalp damarlarının tıkalı olduğunu ve stent takıldığını ifade eden Küçük, "Evde Afgan çocukları baygın görünce kendi çocuklarım gözümün önüne geldi, zaten bizim görevimiz kurtarmak, oraya gidiş nedenimiz belli. İçeride yaralıları kurtarmaya mecburduk. Çocukları kurtardığım için mutluyum. Gaz maskemi verdiğim için hiç pişman olmadım. Aynı durum yine olsa yine maskemi çıkarır veririm." diye konuştu.

- Olay

Aşağı Mumcu Mahallesi'nde bulunan Korucuk Apartmanı'nın bodrum katındaki Afganistan uyruklu ailenin oturduğu evde 17 Ocak'ta yangın çıkmış, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan Roghayyeh ve eşi ile kızları Zehra (17), Zohre (16) ve Zeynep Alavi'yi (14) kurtarmıştı.

Kurtarma çalışması sırasında itfaiye personeli Küçük, evde baygın haldeki ailenin kız çocuğuna gaz maskesini verdikten sonra dumandan etkilenmiş ve kalp krizi geçirmişti.

Öte yandan dumandan etkilenen Afgan annenin Van'da, kızlarının ise Erzurum Şehir Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdıKolay para kazanayım derken 70 bin lirasını kaptırdı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Dondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da sahipsiz hayvanlara "sıcak yuva" imkanıDondurucu soğukların yaşandığı Erzurum'da sahipsiz hayvanlara "sıcak yuva" imkanı
Anahtar Kelimeler:
yangın Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 19 Ocak Çarşamba

İmsak
05:58
Sabah
07:26
Öğle
12:30
İkindi
15:02
Akşam
17:25
Yatsı
18:48

Erzurum Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Çarşamba

Derman Eczanesi
Palandoken
Hastaneler Eczanesi
Yakutiye
Vural Eczanesi
Palandoken
Saltuklu Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.