YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Afgan hükümet güçleri, Taliban'a karşı kuzeydeki 2 vilayet merkezinin kontrolünü kaybetti

Afgan hükümet güçleri, Taliban'a karşı kuzeydeki 2 vilayet merkezinin kontrolünü kaybetti

08.08.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afgan hükümet güçleri, Taliban'a karşı kuzeydeki 2 vilayet merkezinin kontrolünü kaybetti

KABİL (AA) - Afgan hükümet güçleri, Taliban'a karşı kuzeydeki Kunduz ve Sar-i Pul vilayet merkezlerinin kontrolünü kaybetti.

Sar-i Pul İl Şura Vekili Esedullah Hurram, AA muhabirine, militanların, vilayet merkezine dün akşam saatlerinde saldırı başlattığını söyledi.

Saldırı sonucu bugün öğle saatlerinde Sar-i Pul merkezinin tamamen Taliban kontrolüne geçtiğini aktaran Hurram, güvenlik güçlerinin şehir dışındaki bir askeri kampa çekildiğini belirtti.

Hurram, çatışmaların askeri kamp yakınlarında devam ettiğini bildirdi.

Kunduz İl Şura Vekili Emruddin Veli de 2 gün devam eden çatışmanın ardından Kunduz merkezinin Taliban'ın eline geçtiğini bildirdi.

Valilik, emniyet müdürlüğü ve emniyet amirliği binalarının Taliban'ın kontrolünde olduğunu dile getiren Veli, güvenlik güçleri ve yerel yetkililerin Kunduz Havalimanına çekildiği bilgisini verdi.

Veli, çatışmalar sırasında şehir merkezindeki bazı mağazaların yandığını aktardı.

- Militanlar, hapishanedeki tutukluları salıverdi

Görgü tanıklarının ifadesine göre, militanlar, Kunduz'u ele geçirdikten sonra hapishanedeki tutukları salıverdi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise militanların Kunduz ve Sar-i Pul merkezlerini ele geçirdikleri, Tahar'ın merkezine doğru ilerlemenin devam ettiği öne sürüldü.

Öte yandan dün de ülkenin kuzeyindeki Türkmenistan sınırında bulunan Cüzcan vilayetinin merkezi Şibirgan şehri Taliban kontrolüne geçmişti.

- Taliban, vilayet merkezlerini ele geçirmeye yöneldi

ABD’nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban’la barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi. Ülkenin İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu.

Güneyde Helmand, kuzeydoğuda Badahşan, Tahar, kuzeyde Samangan ve batıda Herat vilayet merkezleri de Taliban’ın şiddetli saldırıları altında.

Taliban, Afganistan topraklarının yüzde 80’den fazlasını kontrol ettiğini öne sürüyor.

Zaman zaman savaş uçaklarıyla Afgan ordusuna destek veren ABD’nin askeri faaliyetleri ay sonunda bitecek.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Taliban saldırıları ve çatışmalarda, son bir ayda 1000'den fazla sivil hayatını kaybetti. Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mardin'i toz fırtınası esir aldı! Kapı ve pencereleri açamadılarMardin'i toz fırtınası esir aldı! Kapı ve pencereleri açamadılar
Bursa'da eşi benzeri görülmemiş olay! Merdivenlere sıkıştıBursa'da eşi benzeri görülmemiş olay! Merdivenlere sıkıştı
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schultz, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyelerinin sorularını yanıtladı:Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schultz, Diplomasi Muhabirleri Derneği üyelerinin sorularını yanıtladı:
Anahtar Kelimeler:
Afganistan

Ankara Namaz Vakitleri 8 Ağustos Pazar

İmsak
04:09
Sabah
05:47
Öğle
12:59
İkindi
16:50
Akşam
20:02
Yatsı
21:33

Ankara Nöbetçi Eczaneler 8 Ağustos Pazar

Erguvan Eczanesi
Cankaya
Fitofarm Eczanesi
Cankaya
Gökmen Eczanesi
Cankaya
Kumrular Eczanesi
Cankaya
Oyman Eczanesi
Cankaya
Tuğba Eczanesi
Cankaya
Yağız Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Niğde'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bilinç kaybı yaşayan çocuk, idrar kanalından iki taşın çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu

Bilinç kaybı yaşayan çocuk, idrar kanalından iki taşın çıkarılmasıyla sağlığına kavuştu

Siyez buğdayının hasadına başlandı

Siyez buğdayının hasadına başlandı

Tekirdağ'da boşandığı eşi tarafından minibüste bıçaklanan kadın öldü

Tekirdağ'da boşandığı eşi tarafından minibüste bıçaklanan kadın öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.