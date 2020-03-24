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Afgan kardeşlerden vatandaşlara ücretsiz maske

TOKAT HABERLERİ  | 24.03.2020 15:41 | Son Güncelleme

Afgan kardeşlerden vatandaşlara ücretsiz maske

Tokat'ta terzilik yapan 3 Afgan kardeş, ürettikleri maskeleri ücretsiz dağıtıyor.

Kentte 9 yıl önce Afganistan'dan gelerek terzilik yapmaya başlayan Hediye, Derya ve Muhammed Ahmedi kardeşler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında iş yerlerinde maske üretimi gerçekleştiriyor.

Günde ortalama 1000 maske üreten kardeşler, maskeleri ücretsiz halka dağıtıyor.

Derya Ahmedi, yaptığı açıklamada, "9 yıl önce Afganistan'tan gelerek Tokat'ta yaşamaya başladık. Koronavirüs ile mücadelede bizim de katkımız olsun istedik ve maske üretimi yapıyoruz." dedi.

Kentte bir pastane sahibi de iş yerinde ziyaret ettiği Afgan kardeşlere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti ve kendilerine pasta ikramında bulundu.

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