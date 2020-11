Afgan Ticaret Ataşesi Azadani’den Mersinli yatırımcılara çağrı

“Biz ticareti karşılıklı geliştirmekten yanayız”

Başkan Kızıltan da iki ülke arasındaki kardeşliğe dikkat çekti. Her türlü işbirliğine, ticareti geliştirmek adına atılacak her türlü adıma sıcak baktıklarını vurgulayan Kızıltan, “Bizler ülkenize almak için gelmeyiz. Biz ticareti karşılıklı geliştirmekten yanayız. Karşılıklı ticaretimizi artırıp her iki tarafın da kazanması bizim önceliğimiz. Bu nedenle özel sektör temsilcilerimizi B2B toplantılarda buluşturup önümüzdeki süreçte işbirliklerini artırmalarına destek olabiliriz” diye konuştu.

Türkiye’nin, özellikle Mersin’in yaş meyve sebzede çok iddialı olduğunu, kaliteli ürünleri bulunduğunu belirten Kızıltan, yapılacak güç birlikleriyle daha geniş alanlara ulaşmanın mümkün olabileceğini ifade etti.