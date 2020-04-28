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Afganistan'dan getirilen 19 kişi Yalova'daki yurda yerleştirildi

YALOVA HABERLERİ  | 28.04.2020 15:08 | Son Güncelleme

Afganistan'dan getirilen 19 kişi Yalova'daki yurda yerleştirildi

Afganistan'dan yurda getirilen 19 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Yalova'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.

Tük Hava Yolları (THY) uçağı ile İstanbul Havalimanı'na inen yolcular, buradan otobüslerle Yalova'nın Çınarcık ilçesine getirildi.

Sağlık kontrolleri yapılan 16'sı Türk, 3'ü Afgan uyruklu 19 kişi, kendileri için hazırlanan Çınarcık Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar, karantina altındaki kişilere destek sunacak.

Yurtta 14 gün gözlem altında tutulacak bu kişilerin tüm ihtiyaçlarını Yalova Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılayı karşılayacak.

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