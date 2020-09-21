Afganistanlı hükümlü Manevi Rehberlik Birimi'nin ilk hafızı oldu

Törene katılan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, hayırlı bir işe imza atıldığını belirterek, bunun Adalet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının karşılıklı imzaladıkları protokolün semeresi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her yerinde cezaevlerinde arzu eden tutuklu ve hükümlülerin, hem dini irşad faaliyetlerinden istifade ettiğini hem de hafızlık gibi belli dini konularda ihtisas sahibi olma imkanına kavuştuklarını aktaran Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Burada da Tarig kardeşimiz çaba göstererek Türkiye'de bu proje kapsamında hafızlık belgesini alan ilk kişi oldu. Bir şeylerin ilki olmak çok daha önemlidir. Cezaevi ortamını bir ilim yuvasına dönüştürmek ve buradan belli ilim ile çıkmak son derece önemli. Emeği geçen din görevlisi kardeşlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmek kadar Kur'an-ı Kerim'in normları ile tavsiye ve vaaz edilen yasaklara dikkat ederek, kurallara uyarak hayatımızı şekillendirmemiz, suç ve suçluluktan da uzak durmamız gerekiyor. Bunu ezberleyerek hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Bu inançla bu ilim meclislerine katılan kardeşlerimize teşekkürlerimizi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak sunuyorum."

- "Bu başarı diğer hükümlülere örnek teşkil edecek"

Muş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ise Manevi Rehberlik Birimi'nin ilk hafızlığını Muş E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu hükümlüsü Tarig Hakimi'nin aldığını belirtti.