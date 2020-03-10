Afili Aşk final yapıyor! Çağlar Ertuğrul'dan veda mesajı

Kanal D'de yayımlanan, başrollerinde Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul'un bulunduğu Afili Aşk dizisi, final için artık gün sayıyor. Final bölümüne yalnızca iki bölüm kalan dizinin başrollerinden Çağlar Ertuğrul, sosyal medya hesabından seyirciye ve diziye veda için duygusal bir not yayımladı.

Afili Aşk dizisinde Kerem karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul, çekimlerin tamamlanmasının ardından ekip arkadaşlarıyla beraber çekildiği fotoğrafı paylaştı.

Twitter'dan paylaşım yapan Ertuğrul, ''Dizinin en fazla sahnesinin geçtiği mekanda, Kerem odada son sahnemizi çektik'' notunu düştü.

Mesajın sonuna ağlayan surat emojisi koyan Çağlar Ertuğrul, hayranlarını da üzdü.



