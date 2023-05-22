Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'li Yalı Çapkını'nda inanılmaz hata! O sahne dikkatlerden kaçmadı

Star TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını son olarak 33. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizinin son bölümündeki çekim hatası sosyal medyada gündem oldu.

Ferit'in Seyran'ı kaçırdığı sahnede öyle bir hata yapıldı ki izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

Suna'nın düğününden, Seyran ve Suna'yı kaçıran Ferit ve Abidin içeriye girmek için görevli kılığına girip beyaz gömlek ve kırmızı yelek giymişti.

Arabayla kaçan dörtlünün bu sahnesi çok konuşulmuştu. Ferit ve Seyran'ın yakınlaştığı bu sahnelerde Ferit'in üzerindeki kırmızı yeleğin aniden çıktığı görülüyor ve yerine siyah bir mont giydiği fark ediliyor.

Bu sahneler arasında sadece saniyelerin olması ise dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan bu sahneye izleyenler 'Bu kadar da olmaz', 'Bariz çekim hatası' gibi yorumlar yapıldı.

FUAT KORHAN'IN ÖLÜMÜ DAMGA VURDU

Dizinin son bölümünde Ferit, Seyran, Suna ve Abidin'in yanına giden Asuman ve Fuat dönüşte trafik kazası geçirdi. Böylelikle "Fuat Korhan" karakterine hayat veren Doğukan Polat, diziye veda etti. Dizinin son sahnesinde Mert Ramazan Demir'in performansı çok beğenildi.

Sosyal medyada; "Ferit hep kendini suçlayacak", "Bitirdi beni bu sahne", "Fuat'sız olmaz", "Ay yok dayanamıyorum izlemeye içim kaldırmıyor" ve "Kalbim parça parça oldu" gibi yorumlar yapıldı.



