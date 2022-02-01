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Afrika Birliği, Gine Bissau'daki darbe girişimine karışanlara "kışlaya dönün" çağrısı

01.02.2022 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika Birliği, Gine Bissau'daki darbe girişimine karışanlara "kışlaya dönün" çağrısı

İSTANBUL (AA) - Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'daki gelişmeleri derin endişeyle takip ettiklerini belirterek, orduya "kışlaya dönme" çağrısı yaptı.

Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, hükümete yönelik darbe girişiminin son bulmasını ve ordunun gecikmeksizin kışlaya dönmesini istedi.

Komisyon Başkanı, Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve hükümet üyelerinin güvenliğinin sağlanması ve aralarında tutuklu olanların serbest bırakılması çağrısı da yaptı.

Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da, Cumhurbaşkanı Embalo'nun Kabine Toplantısı yaptığı sırada Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulmuştu.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gine Bissau'da yaşananları yakından takip ettiklerini belirterek, olayı "darbe girişimi" olarak değerlendirmişti.

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