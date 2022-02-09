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Afrika Birliği, ilk kez bir Afrika dilini "çalışma dili" olarak kabul etti

09.02.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika Birliği, ilk kez bir Afrika dilini "çalışma dili" olarak kabul etti

İSTANBUL (AA) - Afrika Birliği (AfB), yerel dillerden Svahilice'yi "çalışma dili" olarak kabul etti.

Yerel basındaki habere göre, kıtada en çok konuşulan yerel dillerden Svahilice'nin "çalışma dili" olması kararı, Tanzanya Devlet Başkanı Yardımcısı Phillip Mpango'un talebi üzerine Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Afrika Zirvesi'nde alındı.

AfB üye ülke liderleri, Afrika'da yaklaşık 100 milyon kişinin konuştuğu yerel dillerden Svahili dilini, AfB "çalışma dili" olarak kabul etti. Alınan kararla ilk kez bir Afrika dili, AfB'nin "çalışma dili" oldu.

AfB programlarında "çalışma dili" olarak İngilizce ve Fransızca kullanılıyor.

Svahilice, Tanzanya, Kenya ve Ruanda'dan başka birçok doğu ve güney Afrika ülkelerinde kullanılıyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 7 Temmuz, "Dünya Svahili Dili Günü" olarak ilan edilmişti.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), 30 Ağustos 2019'da Svahilice'yi İngilizce, Portekizce ve Fransızcadan sonra 4'üncü resmi dil olarak kabul etmişti.

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