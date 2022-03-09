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Afrika ve Asya'da "Şühedanın İzinde" su kuyuları açılmaya devam ediyor

09.03.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika ve Asya'da "Şühedanın İzinde" su kuyuları açılmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanlığı ile Hayrat İnsani Yardım Derneğinin, Afrika ve Asya'nın çeşitli ülkelerinde şehitlerin isimleriyle "Şühedanın İzinde 500 Su Kuyusu" projesi devam ediyor.

Dernekten yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2021'de İçişleri Bakanlığı ile Hayrat İnsani Yardım Derneğinin, "Şühedanın İzinde 500 Su Kuyusu" projesine başladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, proje kapsamında Asya ve Afrika'da belirlenen ülkelerde 500 su kuyusunun inşa edilip bu kuyulara şehitlerin isimlerinin verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Dünya üzerinde 785 milyon insanın temiz suya ulaşamadığı ve yaklaşık 1 milyar insanın sadece suya ulaşmak için saatlerce yürümek zorunda kaldığının anlatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle Afrika'da saatler boyu süren bu yürüyüşler sonucunda temin edilen suyun temizliği ise son derece şüpheli. Nitekim bu bölgelerde kullanılan suların çok büyük bir kısmı yüzey suları dediğimiz gölet ve su birikintilerinden oluşmakta. Bu da insanların sağlığını ciddi biçimde tehdit ediyor. Hayrat İnsani Yardım Derneği ve İçişleri Bakanlığının su kuyusu açacağı ülkelerden biri olan Bangladeş'te mevcut kuyuların yarısı doğal arsenikle zehirlenmiş durumda. Milyonlarca insanın arsenikli kuyulardan su çekip yaşamlarına devam etme dışında ikinci bir alternatifi yok. Bu kuyulardan çekilip kullanılan sular çeşitli cilt ve solunum hastalıklarını ve yüksek kanser riskini de beraberinde getiriyor."

Çad'da 2017'de yapılan araştırmada bir yılda su kirliliğine bağlı sebeplerden ölen çocuk sayısının 19 bin olarak belirlendiğine işaret edilen açıklamada, "Afganistan, Bangladeş, Çad, Kamerun, Togo ve Nijer'de şehitlerimizin isimleriyle inşası planlanmış olan ve bir kısmı tamamlanan su kuyularının, bu tarz sorunlarla yüzleşmek zorunda kalan ihtiyaç sahiplerine büyük destek olması amaçlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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