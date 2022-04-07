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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 12 milyona yaklaştı

07.04.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 12 milyona yaklaştı

İSTANBUL (AA) - Afrika'da Kovid-19'a yakalananların sayısının 11 milyon 787 bin 400'ü aştığı bildirildi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 253 bin 98'e ulaştı.

Kıtada vaka sayısı 11 milyon 787 bin 400 olurken, iyileşenlerin sayısı ise 11 milyon 17 bin 123'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas ve Tunus'ta tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

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