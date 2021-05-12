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  4. Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 690 bini aştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 690 bini aştı

12.05.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 690 bini aştı

ABUJA (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 4 milyon 690 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı can kaybı sayısı 125 bin 399'a yükseldi.

Vaka sayısı 4 milyon 690 bin 299 olurken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 227 bin 780'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

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