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Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 175 bin 467'ye çıktı

06.08.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 175 bin 467'ye çıktı

İSTANBUL (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 175 bin 467 oldu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 6 milyon 967 bin 125'e ulaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 175 bin 467'ye, iyileşenlerin sayısı ise 6 milyon 83 bin 59'a yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, yaklaşık 1,3 milyar kişinin yaşadığı kıtada virüse karşı tam olarak aşılananların oranı sadece yüzde 1,46.

Nüfusunun yüzde 27'sini aşılayan Fas, Afrika'da en fazla aşı uygulanan ülke oldu.

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