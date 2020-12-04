YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Afrin'deki bombalı terör saldırısı

Afrin'deki bombalı terör saldırısı

HATAY HABERLERİ  | 04.12.2020 16:31 | Son Güncelleme

Hatay Valiliği: - "Hayatını kaybeden 1 kişi ile yaralanan 6 kişinin açık kimlik bilgilerinin tespit çalışmaları devam etmektedir"

Hatay Valiliği, Afrin'de meydana gelen bombalı terör saldırısıyla ilgili, "Hayatını kaybeden 1 kişi ile yaralanan 6 kişinin açık kimlik bilgilerinin tespit çalışmaları devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 14.30 sularında Afrin-Cinderes yolu üzerindeki bir fırının önünde, araca yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hayatını kaybeden 1 kişi ile yaralanan 6 kişinin açık kimlik bilgilerinin tespit çalışmaları devam etmektedir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Eve sığamayan hayatlar' 'Eve sığamayan hayatlar'
AVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar varAVM'de silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Hatay Namaz Vakitleri 4 Aralık Cuma

İmsak
05:59
Sabah
07:24
Öğle
12:31
İkindi
15:06
Akşam
17:28
Yatsı
18:47

Hatay Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cuma

Burcu Eczanesi
Antakya
Ergönül Eczanesi
Antakya
Koroglu Eczanesi
Antakya
Sevim Eczanesi
Antakya
Dumlupınar Eczanesi
Iskenderun
Öner Murt Eczanesi
Iskenderun
Pertev Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.