Afrin'deki savaş mağduru Suriyelilerin sofralarına her gün sıcak yemek ulaştırıyorlar

HÜSEYİN YILDIZ - Hatay Yardımlaşma Derneğince (HAYAD) ramazanda Suriyelilerin iftar sofralarında damak tatlarına uygun lezzetlerin yer alması için yetim anneleri tarafından hazırlanan yemekler, Suriye'nin Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Dernek tarafından, uzun zamandır sürdürülen Suriyeli ihtiyaç sahiplerine ramazanda yemek yardımları bu sene de devam ettiriliyor.

Arap mutfağının önemli lezzetlerinden olan ve safran, zencefil, tarçın, karanfil, kimyon ile domates, biber ve sarımsak gibi 15 çeşit baharat ve sebzeyle hazırlanan kepse pilavı, Afrin bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak için Suriyeli yetim anneleri tarafından hazırlanıp paketleniyor.

Paketler, Suriyelilerin damak tadına uygun hazırlanan kızarmış tavuk ile meyve suyu ve ekmek de konulan kumanyalar halinde bölgede yaşayanlara dağıtılıyor.

Yardımlar çoğunlukla, AFAD koordinesindeki kamplarda yaşayanlara ve İdlib'den kaçarak Türkiye'ye yakın noktalara sığınan ailelere veriliyor.

- Yardımlar, 22 ülkeden hayırseverlerin gönderdiği desteklerle hazırlanıyor