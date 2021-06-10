AFSÜ Palyatif Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Konukevi'nin açılışı gerçekleştirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Hayırsever Halaç ailesi ve Birlik Vakfı'nca, Afyonkarahisar Ticaret Borsası tarafından hibe edilen arsaya yaptırılan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Palyatif Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Konukevi'nin açılışı yapıldı.

Vali Gökmen Çiçek, AFSÜ yerleşkesindeki törende yaptığı konuşmada, merkezi şehre kazandırdıkları için Halaç ailesine teşekkür etti.

Halaç ailesinin kendisine "Afyonkarahisar'da her yıl bir yatırım yapacaklarını" söylediklerini dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Bir yıl bile olmadan yatırımlar biter oldu. Ben Halaç ailesine iyi ki Afyonkarahisarlısınız diyorum. Sizlerin bizden isteği, memleketiniz Emirdağ'a sahip çıkmamız. İnşallah Emirdağ’a sahip çıkacağız. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi her geçen yıl Türkiye’de hatırı sayılır bir yere gelmekte. Bu yatırımın hem üniversitemize hem şehrimize hem de sağlık camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesini Türkiye’nin en gözde üniversitesi yapmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söz verdiklerini, çok kısa sürede elde edilen başarıyla bu sözü tuttuklarını kaydetti.