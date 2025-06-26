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Afyon'da olaylı maç! Son saniyede atılan gol geçersiz olunca saha karıştı!

Afyonkarahisar 2. Amatör Lig A Grubu’nda sezonun en önemli maçlarından biri büyük heyecana sahne oldu. Sinanpaşa ilçesinde oynanan Ahmetpaşa Spor ile Sadıkbey karşılaşmasında saha adeta karıştı.

Afyon'da olaylı maç! Son saniyede atılan gol geçersiz olunca saha karıştı!
Burak Kavuncu

Afyonkarahisar 2. Amatör Lig A Grubu’nda Ahmetpaşa Spor ile Sadıkbey karşılaşması oynandı. Maçı 1-0 kazanan ev sahibi Ahmetpaşa, puanını 22’ye yükseltirken, karşılaşmada ilginç bir pozisyon yaşandı. Afyon Postası’nın YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan karşılaşmanın son anlarında yaşanan bir pozisyon tansiyonu yükseltti.

HAKEM GOLÜ SAYMAYINCA!

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Hakemin düdüğüyle birlikte Ahmetpaşalı bir oyuncunun şutunda top ağlarla buluştu ancak hakem golü geçersiz saydı. Bu karar sonrası Ahmetpaşalı oyuncular ve teknik ekip hakeme sert tepki gösterdi. Hakemin çevresini saran futbolcular fiziksel müdahalede bulununca ortalık karıştı.

POLİS MÜDAHALESİ GELDİ!

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Hakem ise çok sayıda futbolcu ve teknik heyete kırmızı kart gösterdi. Çevik kuvvet, iki takım taraftarını ayırmak için sahaya set çekse de taraftarlar arasında da zaman zaman gerginlikler yaşandı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakem Afyonkarahisar amatör lig
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