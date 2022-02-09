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Afyonkarahisar - Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı

09.02.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar - Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda kar yağışı nedeniyle tır geçişlerine izin verilmiyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekiplerinin çalışmasıyla, Sandıklı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, Afyonkarahisar - Antalya kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Damlalı Boğazı ile Başağaç rampası mevkisinde çok sayıda hasarlı kazanın meydana geldiği bildirildi.

Otogar Kavşağı'nda tır geçişleri ile ağır tonajlı araçların geçişleri durduruldu. Araçlar, dinlenme tesislerinde bekletiliyor.

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