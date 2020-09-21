YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli 13 personel karantinaya alındı

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli 13 personel karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 21.09.2020 21:37 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli 13 personel karantinaya alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 3 personel ile temaslı oldukları öğrenilen 13 personel karantinaya alındı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Hizmetlerinde görevli bir kişi ve eşinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Çift ile temaslı bir kişinin de test sonucunun pozitif çıkması üzerine diğer 13 temaslı kişi, evlerinde karantinaya alındı.

Öte yandan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor servisi ve havuzun faaliyetlerinin de tedbir amaçlı durdurulduğu öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
İlk teneffüste 60 bin öğrencinin meyvesi Büyükşehir’den
İlk teneffüste 60 bin öğrencinin meyvesi Büyükşehir’den
Yolda mahsur kalan sürücünün imdadına bekçiler yetişti
Yolda mahsur kalan sürücünün imdadına bekçiler yetişti
Manisa’da 30 araç helikopterli denetimden kaçamadı
Manisa’da 30 araç helikopterli denetimden kaçamadı
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
Ören narenciyesini kurtaracak mücadele
Ören narenciyesini kurtaracak mücadele
İlişkilerde şiddet görüyorsanız, bu uyarıları dikkate alın
İlişkilerde şiddet görüyorsanız, bu uyarıları dikkate alın

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 21 Eylül Pazartesi

İmsak
05:15
Sabah
06:38
Öğle
12:56
İkindi
16:22
Akşam
19:04
Yatsı
20:21

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Pazartesi

Erdem Eczanesi
Merkez
Özkara Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Aykut Eczanesi
Bolvadin
Ünal Eczanesi
Cay
Egesu Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şahsı jandarma yakaladı
Evinin bahçesinde kenevir yetiştiren şahsı jandarma yakaladı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Düğün salonu işletmecileri mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor
Düğün salonu işletmecileri mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor
Ustasından sucuk tarifi
Ustasından sucuk tarifi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.