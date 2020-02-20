Afyonkarahisar'ın asırlık lezzeti: Göbekli

Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu, şehirdeki unutulan yemek kültürünü gün yüzüne çıkarıyor. Yapılan çalışmalar neticesinde İhsaniye ilçesine bağlı Demirli köyünde yüzyıllardır yapılıp tüketilen göbekli isimli lezzet de gün yüzüne çıkarıldı. UNESCO’nun gastronomi şehri olan Afyonkarahisar’ın ünlü lezzetlerinden, haşhaş ve kaymakla yapılarak keçi peyniri ile servis edilen göbeklinin yüzyıllardır bölgede tüketildiği belirlendi. KEÇİ PEYNİRİ İLE SUNULUYOR Yörük kültürüne ait bu yemek, sunum şekliyle dikkat çekiyor. 45 dakika fırın ya da kuzinede pişen göbeklinin üzeri bıçak yardımıyla kesiliyor. İçindeki hamur didiklenerek üzerine keçi peyniri serpiştiriliyor ve daha sonra servis ediliyor. 'HAŞHAŞ VE KAYMAĞIN YANINDA SEVGİMİZİ KATIYORUZ' Demirli köyünde yaşayan 60 yaşındaki Dudu Şahin, göbekliyi Afyonkarahisar’a has olan haşhaş, haşhaş yağı ve kaymakla yaptıklarını söyledi. Şahin, "Şu anda göbekli yapıyoruz. Hamuru küçük parçalara ayırıyoruz. Sonra parça hamurları oklava ile açıyoruz. Açılan hamuru tepsiye dizip yağlıyoruz. Yağladıktan sonra tekrar katlıyoruz ve tepsiye koyup fırına veriyoruz. Fırına verdiğimiz Göbekli 45 dakika pişiyor. Göbeklinin içerisinde un, tuz ve su var. Tabi bunların yanında haşhaş ve yağı, kaymak kullanıyoruz. Bunların yanında sevgi katıyoruz. Bir Göbekli ile 6 kişi doyar. Doyurucu bir lezzet. Şu anda yiyenler çok beğeniyorlar. Allah utandırmasın" diye konuştu.

'NİNELERİMİZDEN ÖĞRENDİK' Bölgede yüzyıllardır göbekli yapıldığını anlatan Şahin, bu lezzetin nasıl yapıldığını annesinden ve anneannesinden öğrendiğini şu sözlerle anlattı: "Biz bunu çocukluğumuzdan beri yaparız. Annelerimizden, ninelerimizden gördük bu yemeği. Eskiden büyüklerimiz yapardı. Adı neden göbekli hiç bilmiyorum. Eskiden büyüklerimiz öyle derdi öyle kaldı. Biz de kendi çocuklarımıza öyle öğrettik." Göbeklinin Yörük kültürüne ait bir lezzet olduğuna vurgu yapan Şahin, “Bu bir Yörük yemeği. Bu lezzet İhsaniye’nin Demirli ve Basırlar köyünde vardır. Bu lezzet sadece Afyon’a özel bir lezzettir. Diğer yerler pek bilmez. Aşağı köyümüze gidin bakın bu lezzeti bilmezler" dedi İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ'NDE DERS KONUSU OLACAK Göbeklinin tadına bakan İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanı Dr. İlkay Gök, bu lezzeti çok beğendiğini ve gastronomi bölümü öğrencilerine bu lezzetin nasıl yapıldığını derslerde öğreteceklerini ifade etti. Gök, şöyle konuştu: “Çok lezzetli. Çok beğendim. Tok karnına bile bunu bitirebiliriz şu anda. Öğrencilerimize bu lezzetli öğreteceğiz. Hocalarımız bu konuda uzmanlar. Gidince bunu öğreteceğiz. Afyon yemeklerini eğitimlerimize alıp öğrencilerimize öğreteceğiz. Haşhaş ve kaymak ile yağ dengesi çok güzel. Bana çok güzel geldi. Peynirle de tamamladı. Tok karnına yiyebilirim diye bu yüzden söyledim. Bu lezzet yediriyor.”