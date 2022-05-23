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Afyonkarahisar Ticaret Borsası

23.05.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı en düşük 68 lira, en yüksek 92 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sığır eti

HTS

68,00

92,00

Kemiksiz etHTS

95,00

300,00

Kırıntı etHTS

90,00

90,00

Buğday

HTS

5,60

6,10

Pirinç

HTS

15,84

21,28

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

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Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 24 Mayıs Salı

İmsak
03:48
Sabah
05:32
Öğle
13:00
İkindi
16:53
Akşam
20:17
Yatsı
21:54
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