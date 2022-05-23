Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı en düşük 68 lira, en yüksek 92 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Sığır eti

HTS

68,00

92,00

Kemiksiz etHTS

95,00

300,00

Kırıntı etHTS

90,00

90,00

Buğday

HTS

5,60

6,10

Pirinç

HTS

15,84

21,28

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili



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