Afyonkarahisar Ticaret Borsası

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsasında sığır etinin kilogramı en düşük 68 lira, en yüksek 92 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
Ürünün cinsi
Satış şekli
En düşük (TL)
En yüksek (TL)
Sığır eti
HTS
68,00
92,00
Kemiksiz etHTS
95,00
300,00
Kırıntı etHTS
90,00
90,00
Buğday
HTS
5,60
6,10
Pirinç
HTS
15,84
21,28
HTS: Hazır Tacir Satış Tescili
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