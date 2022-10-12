AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nda kemiksiz etin kilogramı 150 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürünün cinsi

Satış şekli

En düşük (TL)

En yüksek (TL)

Kemiksiz et

HTS

150,00

150,00

Karkas etHTS

78,62

100,00

BuğdayHMS

5,50

7,80

Arpa

HMS

5,00

6,50

Mısır

HMS

5,50

5,50

HTS: Hazır Tacir Satış Tescili

HMS: Hazır Müstahsil Satış Tescili



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