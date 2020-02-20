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Afyonkarahisar Tren Garı’nda yolcuların kan şekeri ölçüldü

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 20.02.2020 17:17 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 7.

Afyonkarahisar’da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 7. Bölge Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda ‘Sağlıkta Farkındalık Etkinliği’ kapsamında sağlık ekipleri tarafından yolcu treninde seyahat eden vatandaşların kan şekeri ölçümleri yapıldı.
Etkinlik çerçevesinde sağlık ekipleri gün boyunca Ali Çetinkaya Tren Garı’nda açılan stantda hizmet verdi. İstasyona gelerek trenlere binen hemşireler, yolcuların kan şekeri ölçümlerini yaptı.
Standın açılışına Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, Devlet Demiryolları 7. Bölge Müdürü Adem Sivri, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Duran, hastane ve demir yolları çalışanları katıldı.
Başhekim Duran yaptığı açıklamada, bu tarz etkinlikler düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi. Duran, "Bugün demir yollarını kullanan vatandaşlarımızın kan şekeri ölçümlerini yapacağız. Değerleri yüksek çıkan vatandaşlarımızı gerekli yerlere yönlendireceğiz. Diyabet konusu bizim üzerinde önemle durduğumuz bir konu. Bununla ilgili çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.
Bölge Müdürü Adem Sivri, yapılan çalışmanın vatandaşlar üzerinde etkili olacağını düşündüğünü ifade ederek, bu şekildeki etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

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