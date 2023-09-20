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Afyonkarahisar Ulu Camii'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi sevinçle karşılandı

20.09.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı, kentteki Ulu Cami'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Afyonkarahisar'dan böyle bir eserin Dünya Mirası Listesi'nde yeri olması ve dünyada bunun biliniyor olması güzel." dedi.

Afyonkarahisar'da Anadolu Selçukluları Devri'nde, 1272-1277 yılları arasında Sahipata Nusretiddün Hasan tarafından yaptırılan Ulu Cami'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması, sevinçle karşılandı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 45. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla, Konya Beyşehir Eşrefoğlu Camisi, Eskişehir Sivrihisar Ulu Cami, Kastamonu Kasaba Köy Mahmut Bey Camisi, Ankara Ahi Şerefeddin Camisi (Arslanhane Camisi) ve Afyonkarahisar Ulu Cami, dün Dünya Mirası ilan edildi.​​​​​​​

Afyonkarahisar İl Müftüsü Sinan Kazancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ulu Camii'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kararın Afyonkarahisar için hayırlı olmasını dileyen Kazancı, "Ecdadın bize emanet olarak bıraktığı bu emaneti en güzel şekilde korumayı, değerlendirmeyi Allah hem bize hem de bizden sonraki nesillere nasip eylesin. Ulu Camii 1272 ve 1277 yıllarında arasında yapılmış. Bu bölge 40 iş yeri olan, hepsi vakıf dükkanları olan bir mekan." dedi.

Kazancı, o dönemde büyük bir yangın çıktığını ve bu 40 iş yerinin yandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"40 iş yerine temsilen 40 direkli, Selçuklu'nun ahşap işlemeciliğinin zirve örneklerinden olan nadide bir camii yapılıyor. Aynı zamanda burada mihrap Afyon mermerinden, minber avanos ağacından o günkü şekliyle, orijinaliyle korunmakta. Biz de inşallah bu mirası, emaneti en güzel şekilde koruyacağız, gelecek nesillere de en güzel şekilde hem anlatacağız hem aktaracağız. Çok ciddi manada sevinç ve mutluluk var. Bunu da hem telefonlarla hem birebir görüşmelerimizde ifade ediyorlar. Biz de çok mutluyuz. Afyonkarahisar'dan böyle bir eserin Dünya Mirası Listesi'nde yeri olması ve dünyada bunun biliniyor olması güzel. Burası ciddi manada turizm çekmekte."

Konya'dan Afyonkarahisar'a gelen Orhan Kapuzcu da kente gezmeye geldiğini kaydetti.

Ulu Camii'yi herkesin gezmesini tavsiye eden Karpuzcu, "Muhteşem bir eser. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması da mutluluk verici." dedi.

Kayseri'den gelen Yusuf Şükrü Şafak ise caminin ahşaplarının çok iyi korunduğunu ifade etti.

Şafak, "Mihraptaki yazılar da kendi döneminin yazıları. 40 direği de dikkatimizi çekiyor. Haklı olarak girmiş UNESCO mirasına. Gurur duyuyoruz." diye konuştu.

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