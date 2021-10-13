Afyonkarahisar'da 1 kilo 810 gram esrar ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, 1 kilo 810 gram esrar ele geçirildi.

Hocalar ilçesine bağlı Yeşilhisar köyünde, şüpheli K.C'nin, uyuşturucu madde ticareti yaptığı yönünde ihbar alındı.

Jandarma ekiplerince, zanlının ikametinde yapılan aramada, 1 kilo 810 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen K.C, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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