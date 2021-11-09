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Afyonkarahisar'da 17 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

09.11.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da 17 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da hakkında 17 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "Birden fazla kişi tarafından yağma" suçundan Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesince 17 yıl 25 gün hapis cezasına çarptırılan firari K.C'nin (27) saklandığı adresi belirledi.

Ekipler, K.C'yi Akmescit Mahallesi'ndeki saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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