Afyonkarahisar'da 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da iki grup arasındaki kavgada 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı.

Çakırköy Mahallesi'nde çıkan kavgada, kuaför Ömer Serkan İ. (36) pompalı tüfekle, dolmuş şoförü olduğu öğrenilen Yasin G. de (38) bıçak ve pompalı tüfekle yaralandı.

Kentteki farklı hastanelere kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, zanlılardan F.U'yu kısa sürede yakaladı.

Olaya karıştığı ileri sürülen diğer zanlı F.D'nin (41) yakalanması için çalışmalar sürüyor.



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