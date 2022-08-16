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Afyonkarahisar'da 2 kişiyi öldüren zanlı gözaltına alındı

16.08.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar'da 2 kişiyi öldüren zanlı gözaltına alındı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tartıştığı kişiyi ve karısını öldüren, bir kişiyi yaralayan zanlı saklandığı metruk evde yakalandı.

İlçe merkezinde bir kahvehanede M.A.U. (37), İ.D. (27) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, M.A.U, İ.D'yi silahla ağır yaraladı. O sırada kahvede bulunan A.D. (55) de hafif yaralandı.

M.A.U, daha sonra mahalle muhtarlığına sığınan eşi S.U'yu da silahla öldürdü. İ.D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan zanlı, saklandığı metruk binada güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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Sandıklı silah öldürme

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