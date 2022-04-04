Afyonkarahisar'da 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan F.K. ile M.A'yı, silahlı kavgada kullanılan pompalı tüfekle Dumlupınar Mahallesi Süleyman Gönçer Caddesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan M.A, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

F.K'nın, emniyetteki ifadesinde, Tarık K. ile aralarında geçmişe dayalı küfürleşme nedeniyle husumet bulunduğunu, kardeşini darbettiği gerekçesiyle Tarık K'yı pompalı tüfekle vurduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Burmalı Mahallesi Basın Caddesi'nde akraba oldukları öğrenilen bir grup arasında, 2 Nisan'da arazi meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Tarık K. ile Cihan K. yaralanmıştı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz