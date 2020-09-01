Afyonkarahisar'da 4 binada karantina kaldırıldı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Valiliği İl Hıfzıssıhha Meclisi Başkanlığı kararı ile kentte 4 binada uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovit-19) karantinası kaldırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınması amacıyla Afyonkarahisar merkeze bağlı Salar ve Beyyazı beldesinde, kent merkezindeki Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde ve Hasan Karaağaç Mahallesi'ndeki 4 binada uygulanan karantinanın olumlu gelişmeler sonucunda kaldırılmasına karar verildiği bildirildi.

